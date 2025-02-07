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Sağlık

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti ulaştırıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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