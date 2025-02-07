Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti ulaştırıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Malatya'ya karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul’dan Malatya'ya karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2025
Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NK87Cqt9eH