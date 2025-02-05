Dolar
35.96
Euro
37.48
Altın
2,864.99
ETH/USDT
2,813.30
BTC/USDT
98,405.00
BIST 100
9,772.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Hakkari'de 43 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hakkari'de 43 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş, Ulaş Güven  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Hakkari'de 43 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hakkari

Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinden sonra 3 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Haber verilmesi üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 40 öğrenci daha tedbir amaçlı ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Devlet Hastanesine giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem meydana geldi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 2 kişi taburcu edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz

Benzer haberler

Hakkari'de 43 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hakkari'de 43 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hakkari'nin kadın voleybolcuları 1. Lig'e odaklandı

Karla kaplanan ama donmayan Nehil Sazlığı kışın da kuşlara yuva oldu

Hakkarili kayakçıların yeni hedefi etap yarışları

Hakkarili kayakçıların yeni hedefi etap yarışları
Ticaret Bakanlığı ekipleri 4 operasyonda 232,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı ekipleri 4 operasyonda 232,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
TFF Kadınlar 1. Ligi'nin namağlup tek takımı: Yüksekova Spor

TFF Kadınlar 1. Ligi'nin namağlup tek takımı: Yüksekova Spor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet