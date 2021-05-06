Euro
10.01
Dolar
8.29
BIST 100
1,427.73
Altın
1,815.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Günde bir porsiyon nitrat zengini sebze tüketmek kalp hastalığı riskini azaltabilir

Bilim insanları, günde bir porsiyon nitrat zengini sebze tüketiminin kalp hastalığı riskini azalttığını tespit etti.

Nuri Aydın   | 06.05.2021
Günde bir porsiyon nitrat zengini sebze tüketmek kalp hastalığı riskini azaltabilir

Ankara

Avusturalya'daki Edith Cowan Üniversitesinden araştırmacılar, düzenli olarak nitrat açısından zengin sebze tüketiminin tansiyon üzerindeki etkisini araştırdı.

Araştırmacılar, nitrat bakımından zengin sebze tüketiminin kalp hastalığı riskini yüzde 12 ila 26 azaltabileceğini ortaya koydu.

Çalışmada kapsamında, araştırmacılar, 23 yıl boyunca "Danimarka Diyet, Kanser ve Sağlık Çalışması"na katılan 50 binden fazla kişinin verilerini inceledi.

Araştırma ekibinden Catherine Bondonno, düzenli olarak nitrat zengini sebze tüketiminin bacaklardaki kan damarlarının daralmasıyla bilinen bir tür kalp hastalığı olan periferik arter, kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürdüğünü tespit ettiklerini kaydetti.

Bondonno, söz konusu sebzelerden günlük bir porsiyon tüketiminin yeterli olacağı, daha fazla tüketimin daha verimli sonuçlar almada etkisinin bulunmadığını bildirdi.

Kan basıncını düzenleyici özelliği olduğu bilinen nitratın ıspanak, kırmızı pancar, lahana, brokoli, marul ve dereotu gibi sebzelerde bulunduğu belirtiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer ve BioNTech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere Kovid-19 aşısı sağlayacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Almanya, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı
DTÖ'den, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için müzakerelere yeşil ışık
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 388 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Günde bir porsiyon nitrat zengini sebze tüketmek kalp hastalığı riskini azaltabilir

Günde bir porsiyon nitrat zengini sebze tüketmek kalp hastalığı riskini azaltabilir