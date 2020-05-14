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Sağlık

Günde 2 ya da 3 fincan kahve tüketen kadınların yağ oranı daha az

Araştırmacılar, günde iki ya da üç fincan kahve tüketen kadınların tüketmeyenlere göre tüm vücut ve karın bölgesi yağ oranının daha az olduğunu tespit etti.

Emel Gözellik   | 14.05.2020
Günde 2 ya da 3 fincan kahve tüketen kadınların yağ oranı daha az

Ankara

Medical Xpress internet sitesinde yer alan habere göre araştırmacılar, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yürüttüğü Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması Anketinde, günlük kahve tüketimi ve vücut yağ oranı arasındaki ilişkiyi inceledi.

Çalışmada günde iki ya da üç fincan kahve içen ve yaşları 20 ila 44 olan kadınların tüm vücut ve karın bölgesi yağ oranının içmeyenlere göre yüzde 3,4 daha az olduğu belirtildi. Genel olarak her yaştan kadınlardan günde iki veya üç fincan kahve tüketenlerin yağ oranının yüzde 2,8 daha düşük olduğu tespit edildi.

Öte yandan araştırmada günde iki ya da üç fincan kahve içen yaşları 20 ila 44 olan erkeklerin tüm vücut ve karın bölgesi yağ oranının içmeyenlere göre yüzde 1,3 daha az olduğu saptandı.

Çalışmada ayrıca, tüketilen kahvenin kafeinli ya da kafeinsiz olmasının fark etmediği belirlendi.

İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesinden Dr. Lee Smith, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, kahvede kafeinden başka yağ yakıcı biyoaktif bileşenlerin olabileceğine işaret ederek, bu bileşenlerin obeziteyle mücadelede kullanılabileceğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Nutrition" dergisinde yayımlandı.

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