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Sağlık

"Gereksiz ilaç kullanımı hastalıkların tedavisini zorlaştırıyor" uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, en küçük kırgınlıkta tedbir almak için gereksiz ilaç kullanılabildiğini belirterek, bunun tedavileri zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Ayşe Yıldız  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
"Gereksiz ilaç kullanımı hastalıkların tedavisini zorlaştırıyor" uyarısı

Antalya

Usta, AA muhabirine, gereksiz ilaç kullanımının yaygın görüldüğü geçiş mevsimine girildiğini söyledi.

Her yaş grubunun ilaç kullanımı konusunda bilinçli olması gerektiğini dile getiren Usta, "Salgın, girip ve benzeri hastalık riskine karşı en küçük kırgınlıkta önceden önlem almak için çok gereksiz ilaç kullanılıyor ya da hastalar tedavide kullandığı ilacı erken kesebiliyor. İlaç kullanımı konusunda çok ciddi hatalarımız var." diye konuştu.

Usta, ilaçları herkesin kafasına göre kullanamayacağını, bunların tetkikler sonucunda hekimler tarafından düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çoğu virüsün antibiyotikle tedavi edilemeyeceğini anlatan Usta, virüs mü, bakteri mi veya mantarın mı hasta ettiğinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

"Antibiyotik kullanmadan hastalığı atlatamam" algısının çok yanlış olduğunu belirten Usta, yanlış yönlendirme ve kötü tabuların toplumda daha hızlı yayıldığına işaret etti.

"Virüsleri antibiyotikler öldürmez"

Hastalıklardan korunmada doğru beslenmenin en önemli anahtar faktörlerden biri olduğuna dikkati çeken Usta, "İlaca harcayacağımız parayı doğru gıdaya harcamamız gerekiyor. Mevsimsel geçişlerdeki doğru meyve ve sebzeleri yersek çok daha sağlıklı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Usta, biyolojik yaratıkları öldürmek için yanlış yere antibiyotik kullanıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakteri genetik yapısını değiştiriyor, bize karşı direnç kazanıyor. Gereksiz antibiyotik kullanımları sonrası bakteri ve mikrop popülasyonları ortaya çıkıyor. Vücudumuzda dirençli bakterileri oluşturmamamız için durup dururken antibiyotik kullanmayalım. Bu hastalıkların tedavisini de zorlaştırıyor. En büyük hatalardan biri de virüslerle enfekte olunca antibiyotik kullanmak. Virüsleri antibiyotikler öldürmez, bunu halkımızın bilmesi lazım. Grip ve influenza gibi durumlarda durup dururken asla antibiyotik kullanmayalım, onların ilaçları farklı. Mesela, Kovid-19'u antibiyotikle tedavi edemedik."

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