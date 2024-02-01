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Sağlık

Gazi Üniversitesi Hastanesinde fenilketonüri için ilk kez gen tedavisi çalışmaları başlatıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kalıcı beyin hasarına neden olabilen genetik fenilketonüri (PKU) hastalığına yönelik ilk kez gen tedavisi çalışmalarını başlattı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Gazi Üniversitesi Hastanesinde fenilketonüri için ilk kez gen tedavisi çalışmaları başlatıldı Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı Başkanı ve Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaları süren gen tedavisinin beyin içine uygulandığını kaydetti.

Bunun, ameliyatsız bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Ezgü, bu çalışmanın sadece Türkiye değil, dünya tıp tarihinde de çok önemli gelişmelere olanak sağlayacağını vurguladı.

Prof. Dr. Ezgü, gen tedavisi çalışmalarını 37 uzmandan oluşan bir ekiple yürüttüklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Ülkemizde çok sık rastlanılan fenilketonüri hastalığında, hastalığın kesin çözümünü hedefleyen bir gen tedavisi dünyada ilk kez merkezimizde uygulandı. Damar yoluyla 2 hastamıza uygulandı, şu an durumları gayet iyi, sağlıklı bir şekilde devam ediyorlar."

Genetik hastalıkları bulgu vermeden yakalamanın en erken ve kesin yolunun yenidoğan taramaları olduğuna dikkati çeken Ezgü, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine, yurt dışından da genetik hastalığı bulunan kişilerin başvurduğunu anlattı.

Prof. Dr. Ezgü, Gazze'de, genetik hastalığı bulunup yeni tedavilere ulaşma ihtiyacı olan 3-4 çocuğun Türkiye'ye getirilerek tedavilerine öncelik tanınacağını belirtti.

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