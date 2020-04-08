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Sağlık

Ege Üniversitesi Rektörü Budak: Vakalarımızın iyileşme oranı oldukça yüksek

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, hastanelerine başvuran Kovid-19 vakalarının birçoğunun tedavilerinin ardından evlerine döndüğünü belirterek, "Vakalarımızın iyileşme oranları oldukça yüksek." ifadesini kullandı.

Meriç Ürer   | 08.04.2020
Ege Üniversitesi Rektörü Budak: Vakalarımızın iyileşme oranı oldukça yüksek

İzmir

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İstanbul'dan sonra en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının İzmir'de görüldüğüne işaret etti.

EÜ Hastanesinde ilk Kovid-19 olgusunun 18 Mart'ta tanı aldığını bildiren Budak, bu tarihten beri virüs şüphesiyle başvuruların sürdüğünü kaydetti.

Budak, tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrollerinin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Hastaneye başvuranlardan pek çoğunun tedavilerinin tamamlandığını ve evlerine döndüğünü belirten Budak, "Vakalarımızın iyileşme oranları oldukça yüksek. Her gün yeni vakalar geldiği gibi pek çok hastamızı da taburcu ediyoruz." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığının üniversiteye desteğinin sürdüğünü kaydeden Budak, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı çalışmaları var. Üniversitemiz bünyesinde ARGEFAR merkezli oluşturduğumuz Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu öncülüğünde, birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımıyla Kovid-19'a karşı milli DNA aşı geliştirme projesini başlattık. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 194 hemşire, 31 sağlık teknikeri ilave alım izni verildi."


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