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Sağlık

Düzenli ve sağlıklı uyku vücudun yenilenmesini sağlıyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztürk, gece düzenli ve sağlıklı uykunun, vücudun yıpranan bölgelerinin iyileşmesini ve yenilenmesini hızlandırdığını bildirdi.

Gökhan Zobar   | 13.06.2020
Düzenli ve sağlıklı uyku vücudun yenilenmesini sağlıyor

Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk, sanal ortamda düzenlenen "uyku ve sağlık" konulu söyleşide, sağlıklı bir uykunun, hastalıklardan uzak sağlıklı bir yaşamın temel ögelerinden olduğunu söyledi. 

Vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklık sistemiyle uyku arasında yakın bir ilişki olduğunu anlatan Öztürk, "Birçok hastalığın önlenmesinde ve hasta olduktan sonra iyileşme sürecinde iyi uyku çok önemli bir davranış şeklidir." dedi.

Öztürk, sağlıklı ve düzenli uykunun hastalık, yara ve ağrıların iyileşmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Uyku sırasında vücudun kendini yenileme işlevinin aktif hale geldiğini vurgulayan Öztürk, şunları belirtti:

"Büyüme hormonu derin uykuda salgılanıyor. Büyüme hormonu çocukluk döneminde büyümeden sorumlu ama erişkin yaşlarda vücudun yıpranan parçalarının tamiriyle ilgili bir hormon aynı zamanda. Ne kadar uykumuza dikkat edersek, yaralarımız, ağrılarımız ve hastalıklarımız o derece çabuk iyileşebiliyor. Aynı şekilde gündüz iş yoğunluğundan dolayı yıpranan ve toksit maddelerin biriktiği beynin de yeniden temizlenmesi için sağlıklı bir uyku gerekli. Uyuduğumuz zaman beynimizde gündüz çalışmaya bağlı biriken maddeler temizleniyor. Eğer düzenli bir uyku uyumayıp bu maddeler fazlalaşırsa alzaymır hastalığı riskinin arttığını biliyoruz."

Prof. Dr. Öztürk, uykusunda sorun yaşayanların diyabet riskinin arttığını da belirterek, bu tür problemleri olan bireylerin uzmana danışmaları tavsiyesinde bulundu.

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Düzenli ve sağlıklı uyku vücudun yenilenmesini sağlıyor