Dolar
36.30
Euro
37.91
Altın
2,938.00
ETH/USDT
2,714.60
BTC/USDT
96,363.00
BIST 100
9,801.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı devam ediyor İstanbul’da kar yağışı devam ediyor İstanbul’da kar yağışı devam ediyor
logo
Sağlık

DSÖ, Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının devamının planlandığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 22 Şubat'ta, 10 yaş altı 591 binden fazla çocuğa ulaşmak için yeni bir kitlesel çocuk felci aşılama kampanyası başlatmayı planladıklarını duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
DSÖ, Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının devamının planlandığını açıkladı

Cenevre

Ghebreyesus, Gazze'de geçen yıl eylül ve ekim aylarında düzenlenen aşılama kampanyasının ardından yenisini planladıklarına ilişkin, X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'de bu cumartesi, 22 Şubat'ta 10 yaş altı 591 binden fazla çocuğu kapsamayı amaçlayan kitlesel bir çocuk felci aşılama kampanyası başlatılması planlanıyor." ifadesine yer veren Ghebreyesus, bu kampanyanın, kısa süre önce atık su örneklerinde çocuk felci virüsünün tespit edilmesi üzerine başlatıldığını hatırlattı.

Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"DSÖ, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ortakları, Gazze'de bir süre önce başlayan ve kampanyamızı hayata geçirmemizi sağlamayan ateşkesi memnuniyetle karşılıyor. Uzun vadeli barışa imkan tanıyacak kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmaya devam ediyoruz."

Aşılama kampanyası 26 Şubat'ta sona erecek

DSÖ, UNICEF ve diğer ortakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitlesel aşılama kampanyasının 26 Şubat'ta sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde daha önce iki aşılama turu Eylül-Ekim 2024'te başarıyla gerçekleştirildi. Aşılama hedefinin yüzde 95'inden fazlasına ulaşıldı. Ağustos 2024'te 10 aylık bir bebeğin felç geçirmesinden bu yana çocuk felci vakası bildirilmedi. Ancak Aralık 2024 ve Ocak 2025'te Deyr el-Balah ve Han Yunus'tan alınan yeni çevre örnekleri, çocuk felci virüsünün bulaştığını doğruluyor." ifadelerine yer verildi.

Planlanan kampanyanın, daha önce aşı olamayanlar dahil, 10 yaşın altındaki tüm çocuklara ulaşmayı, bağışıklık açıklarını kapatmayı ve salgını sona erdirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'deki aşılama kampanyası Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından ve DSÖ, UNICEF, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve diğer ortakların desteğiyle uygulanacak." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 34 sağlık personeli meslekten men edildi
TÜSİAD Başkanı Turan hakkında resen soruşturma başlatıldı
Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
İstanbul Boğazı sis nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı

Benzer haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'nin Filistinliler yerinden edilmeden imar edilmesi gerektiğini söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'nin Filistinliler yerinden edilmeden imar edilmesi gerektiğini söyledi

DSÖ, Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının devamının planlandığını açıkladı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 48 bin 297’ye yükseldi

İsrail ordusunun hedefi olan Gazze Limanı havadan görüntülendi

İsrail ordusunun hedefi olan Gazze Limanı havadan görüntülendi
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Gazze’deki soykırım nedeniyle ABD yönetimine dava açtı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Gazze’deki soykırım nedeniyle ABD yönetimine dava açtı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu ziyaretimizle Türk-Japon ilişkileri daha da kuvvetlendirilecektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu ziyaretimizle Türk-Japon ilişkileri daha da kuvvetlendirilecektir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet