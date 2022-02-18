Dolar
13.63
Euro
15.47
Altın
1,896.85
ETH/USDT
2,902.90
BTC/USDT
40,355.00
BIST 100
2,013.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Donör akciğerlerin kan grubunun evrensel kan grubuna dönüştürülebileceği araştırılıyor

Bilim insanları, bağışlanan bazı akciğerlerin kan grubunun nakilden önce evrensel tür olarak bilinen "0" olarak değiştirilebileceği yönünde çalışmalar yaptı.

Mehmet Alaca   | 18.02.2022
Donör akciğerlerin kan grubunun evrensel kan grubuna dönüştürülebileceği araştırılıyor

Ankara

Science Alert'teki habere göre, yapılan son araştırmada, bağışlanan akciğerlerdeki "A" tipi kanla ilişkili antijenlerin büyük ölçüde temizlenebileceği ve onların "0" tipi kanla ilişkili akciğerlere dönüştürebileceği belirlendi.

"Science Translational Medicine" adlı dergide yayımlanan araştırmada, nakilden önce akciğerlerin kan grubunu değiştirme işleminin, "A" tipi kanı olan donör akciğerleri evrensel tip "0" grubuna dönüştüren bir çift enzim -özellikle FpGalNAc deasetilaz ve FpGalactosaminidase- aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.

Bilim insanları, 8 "A" tipi kanı olan akciğeri söz konusu enzimlerle tedavi ederken, 4 saatte "A" tipi kan antijenlerinin yüzde 97'sinin temizlendiğini gözlemledi. Bu dönüşümün ise gözlemlenebilir herhangi bir toksisite olmadan sağlandığı aktarıldı.

Yeni "nötr" akciğerlerden üçü, gerçek bir naklin benzerini yapmak için plazmaya yerleştirildi. Gözlemlenen antikor hasarı çok az olurken, dönüştürülen akciğerlerin erken aşamalarda kabul edildiği ortaya çıktı.

Mevcut işaretler umut verici

Araştırmacılar, bu stratejinin akciğer naklinin geliştirilmesine ve hastalara organ tahsisinin adaletinde iyileştirmelere yol açacağına inanıyor.

Bu işlemin insanlara uygulanmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerektiği ancak mevcut işaretlerin umut verici olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, akciğer kan grubu dönüşüm sürecini daha fazla test etmek için fareler üzerinde testler yapmayı amaçlıyor.

ABD'de organ nakli bekleme listesinde yaklaşık 100 bin hastanın olduğu belirtilen araştırmada, bu hastaların ana hücre yüzeyi antijenleriyle tamamen uyumlu olması gereken organlara ihtiyaç duydukları kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19, akıl sağlığının bozulma riskini yüzde 60 artırabiliyor
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları başladı
DSÖ, Afrika'da mRNA teknolojili aşı üretim merkezleri kurulacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Karlı yolları aşan sağlıkçılar yaylada Kovid-19 aşısı yapıyor

Benzer haberler

Donör akciğerlerin kan grubunun evrensel kan grubuna dönüştürülebileceği araştırılıyor

Donör akciğerlerin kan grubunun evrensel kan grubuna dönüştürülebileceği araştırılıyor