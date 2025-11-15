Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,151.00
BTC/USDT
95,726.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile gündemdeki konulara ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Sağlık

Doğru teşhis için hastalara "yapay zekaya değil doktora başvurun" uyarısı

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil, bazı hastaların doktora gitmek yerine öncelikle yapay zekaya danıştığını belirterek, doğru tanı ve teşhis için doktora başvurulması uyarısında bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Doğru teşhis için hastalara "yapay zekaya değil doktora başvurun" uyarısı

Antalya

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi de olan Erdil, AA muhabirine, tıp alanında özellikle görüntüleme yöntemlerinde yapay zekayı kullandıklarını ama hiçbir zaman körü körüne yapay zekaya danışarak bir tedavi algoritması içine girmediklerini söyledi.

Yapay zeka ve teknolojinin tıp alanında mutlaka olması gerektiğini belirten Erdil, "İşlerimizi kolaylaştırma açısından yardımcı olabilir. Özellikle bilgiye ulaşma, karar verme gibi zaman alan durumlarda çok efor sarf etmeden yardımcı olacağını düşünüyorum ama onun esiri asla olmamalıyız. Bu durum, doğru tanı ve teşhis koymada bizi uzaklaştıracaktır. Hatalara maruz kalabiliriz. O yüzden temkinli kullanmalıyız." diye konuştu.

"Kolaya kaçalım derken çok farklı bulgulara ulaşılabiliyor"

Prof. Dr. Erdil, dijital dünyada internette birçok ameliyatın nasıl yapıldığı ve teşhisine dair bilginin yer aldığını ama bu konuda hekim tecrübesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Her hastalığın tedavisinin kişiye özel olduğu için doktora gitmeden bu konuda sağlıklı bilgiye erişilemeyeceğine dikkati çeken Erdil, şöyle devam etti:

"Hastalarımız hastaneye gitmeden yapay zekaya danışıp teşhis koyuyor. Kendileri tedavi uygulamaya çalışıyor. Ayrıca hasta son noktaya gelmeden hastaneye gelmiyor. Bizler özellikle belli aralıklarla checkup yaptırılmasını öneriyoruz. Günümüz teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak insanlarımız bilgiye çok rahat erişebildiği için hastalandıklarında yapay zekaya, internete danışıyor. Burada doğru bilgi verildiği gibi yanlış bilgi de verilebiliyor. O yüzden doğru bilgi ve tanıya ulaşmak için doktorlara gelinmesi büyük önem arz ediyor. Kolaya kaçalım derken çok farklı bulgulara ulaşılabiliyor."

Erdil, hastalıkları önlemek için belirli aralıklarla rutin kontrollerin yaptırılması önerisinde bulunarak, bu alışkanlığın ilerde daha kötü sonuçların doğmasını engelleyeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de trafik denetimleri "kaza analiz birimi"nin raporuyla şekilleniyor
İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Kasım ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

Doğru teşhis için hastalara "yapay zekaya değil doktora başvurun" uyarısı

Doğru teşhis için hastalara "yapay zekaya değil doktora başvurun" uyarısı

Kanseri yenen bilim insanından yapay zekayla kişiselleştirilmiş tedavi projesi

Van'da öğretmenler kırsaldaki öğrencileri yapay zekayla buluşturuyor

İngiltere, yapay zekanın çocuk istismarı içeren görseller üretmesini önlemek için yeni yasal önlemler alıyor

İngiltere, yapay zekanın çocuk istismarı içeren görseller üretmesini önlemek için yeni yasal önlemler alıyor
Almanya'da mahkeme ChatGPT'nin lisanssız şarkı sözlerini kullanamayacağına karar verdi

Almanya'da mahkeme ChatGPT'nin lisanssız şarkı sözlerini kullanamayacağına karar verdi
Geleceğin hayat boyu öğrenme merkezleri yapay zeka ile tasarlanacak

Geleceğin hayat boyu öğrenme merkezleri yapay zeka ile tasarlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet