Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 20 Nisan'da yapılan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-DUS) tercih işlemleri başladı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 20 Nisan'da yapılan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-DUS) tercih işlemleri başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-DUS tercih işlemleri, bugünden itibaren 25 Haziran saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.