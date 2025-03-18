Dolar
36.66
Euro
40.10
Altın
3,027.34
ETH/USDT
1,893.50
BTC/USDT
82,655.00
BIST 100
10,851.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu, Gazze’de ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladı.
logo
Sağlık

Diş hassasiyeti olanlar için "florsuz vernik" geliştirildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde, yumurta kabuk tozu ile zar proteinlerinden diş hassasiyetini ön planda tutan "florsuz vernik" üretildi.

Aleyna Kartal  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Diş hassasiyeti olanlar için "florsuz vernik" geliştirildi Fotoğraf: Aleyna Kartal/AA

Konya

Üniversitenin Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Durmuş ile Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik ve Restoratif Diş Tedavisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Ülker, diş hassasiyeti bulunan 10 yaş altı çocuklar ile yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların kullanabilmesi için florlu ürünlere alternatif diş verniği üretme çalışması başlattı.

Üniversite ve sanayi işbirliğiyle, yumurta kabuğu tozu ve zarının proteinlerinden geliştirilen "florsuz vernik", diş hassasiyeti olan hastaların kolaylıkla uygulayabilmesi için tasarlandı.

Çalışmayı AA muhabirine anlatan Prof. Dr. Durmuş, geliştirdikleri ürünün doğal olduğunu ve herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını vurguladı.

Ürünün içeriğinde flor bulunmadığına dikkati çeken Durmuş, "Ürünü, diş yüzeyine bağlanabilme özelliği olan yumurta kabuk tozu ve zar proteinlerden elde ettik." dedi.

Durmuş, üründe yutulması halinde herhangi bir zarara neden olabilecek madde bulundurmadığını kaydetti.

Ürün 4 ay boyunca hassasiyeti gideriyor

Ürünü laboratuvar ortamında hücre kültürü çalışmasıyla incelediklerini anlatan Durmuş, şu bilgileri paylaştı:

"Florsuz vernik, diş hassasiyeti olan bireylerde, eğitim öğretim dönemine başlamış çocuklarda ve diş çürüğüne yatkın bireylerde dişlere uygulanarak, çürüğe karşı olan dayanıklılıklarını artırmak amacıyla geliştirdiğimiz bir ürün. Bu kişilerin vücuduna yutmaya bağlı çok flor aldığını düşünüp, alternatif olarak bu ürünü geliştirdik.

Ürünü, laboratuvar ortamında hücre kültürü çalışmasıyla da inceledik ve toksik olmadığını gördük. Aynı zamanda dentin kanallarını da diğer ürünler gibi tıkadığını keşfettik. Ürünün içerisinde herhangi bir sentetik ve farklı malzeme olmadığı için hastalarda 4 ay boyunca hassasiyeti gideriyor."

Durmuş, ürünün önemli özelliklerinden birinin de içerisinde flor bulundurmadığı için diş hassasiyeti olanlara sık sık uygulanabildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefon ile görüştü
Göktürk-1 uydusu 100 bininci görüntüyü Çanakkale Şehitler Abidesi'nden aldı
EPDK, Perakende Satış Sözleşmesi'ni güncelledi
Bakan Ersoy: Dünyada barışı güçlenmesi için mücadele vermek şehitlerimize karşı en büyük sorumluluklarımızdan biridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Benzer haberler

Diş hassasiyeti olanlar için "florsuz vernik" geliştirildi

Diş hassasiyeti olanlar için "florsuz vernik" geliştirildi

Babasından öğrendiği meslekte kendi fabrikasını kurdu

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği binanın çökmesiyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 10 yılda yaklaşık 4 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 10 yılda yaklaşık 4 milyon ziyaretçiyi ağırladı
2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası yarın Konya'da başlayacak

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası yarın Konya'da başlayacak
Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 28 kilo verdi

Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 28 kilo verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet