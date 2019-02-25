C vitamini diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor
C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerini düşürüyor.
Ankara
C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğu bildirildi.
Avustralya'da Deakin Üniversitesi'nden Glenn Wadley liderliğinde yapılan araştırma, gün içinde alınması gerekenin yaklaşık 10 katı C vitamini takviyesinin, Tip 2 diyabet hastalarında hem yüksek kan şekeri seviyelerini hem de tansiyonu düşürdüğü görüldü.
Wadley, C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yemeklerden sonra kan şekerindeki ani yükselişi yüzde 36 düşürdüğünü, bunun hastalarda günde neredeyse 3 saat daha az hiperglisemi hali anlamına geldiğini söyledi.
Hipergliseminin, kardiyovasküler rahatsızlık açısından da bir risk faktörü olduğuna işaret eden Wadley, "Aynı zamanda C vitamini takviyesi aldıktan sonra hiper tansiyonu olan kişi oranının yarı yarıya düştüğünü keşfettik." dedi.
Araştırmanın ayrıntıları "Diabetes, Obesity and Metabolism" dergisinde yayımlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.