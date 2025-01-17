Dolar
35.56
Euro
36.64
Altın
2,707.51
ETH/USDT
3,422.40
BTC/USDT
102,490.00
BIST 100
9,947.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da "PANKOBİRLİK Kooperatifleri İstişare Toplantısı"nda konuşuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İzmir Aliağa Güneş Hücresi ve Paneli Entegre Üretim Tesisi Açılış Töreni"nde konuşuyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da "Veri Koruma Günü Paneli"nde konuşuyor
logo
Sağlık

Bursa'da zerdeçalın ana aktif maddesinin vücuda yararını artıracak proje geliştirildi

Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sebahat Özdemir'in projesiyle, kabak çekirdeği ve kenevirden alınan proteinle hazırlanan lifli yapılar, kurkuminin (zerdeçalın ana aktif maddesi) kapsüllenmesinde kullanılacak.

Büşra Nur Yılmaz  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Bursa'da zerdeçalın ana aktif maddesinin vücuda yararını artıracak proje geliştirildi

Bursa

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sebahat Özdemir tarafından geliştirilen projeyle, kabak çekirdeği ve kenevir küspelerinden elde edilecek proteinlerden hazırlanacak yeni nesil lifli yapılar, kurkuminin (zerdeçalın ana aktif maddesi) kapsüllenmesinde kullanılacak.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevre dostu alternatiflerin gıda, sağlık ve kozmetik endüstrilerine sunulmasına yönelik geliştirilen proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenmeye hak kazandı.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seher Kumcuoğlu'nun danışmanı olduğu "Bitkisel Artık Proteinlerinin Yapısal Modifikasyonu ve Pickering Emülsiyonlarında Kullanımı" başlıklı proje, 12 ay sürecek.

Proje kapsamında, kabak çekirdeği ve kenevir küspelerinden elde edilen proteinlerin modifiye edilerek lifli yapılar elde edilmesi ve yeni nesil pickering emülsiyonlar (nano ve mikroparçacıkların kullanılması yoluyla üretilen, fiziksel ve kimyasal anlamda uzun dönemli kararlılık gösteren sistemler) geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu emülsiyonlar, yüksek biyoaktiviteye sahip kurkumin gibi doğal bileşenlerin kapsüllenmesinde kullanılacak ve kurkuminin vücuda sağladığı faydayı artırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, kabak çekirdeği ve kenevir küspelerinin gıda ve tarım sektörlerinde genellikle yan ürün veya atık olarak değerlendirildiğini belirtti.

Projede bu malzemelerin değerli birer kaynak olarak yer alacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Küspeleri, yenilikçi yöntemlerle işleyerek lifli yapılar haline getireceğiz. Bu yapılar, yüzey özellikleri sayesinde stabil emülsiyonların oluşumunu destekleyecek. Projeyle sürdürülebilir üretim süreçlerini teşvik ederken, endüstriyel yan ürünlerin yüksek katma değerli malzemelere dönüştürülmesine katkı sağlayacak. Projede, gıda, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde büyük ilgi gören kurkuminin ​​​​​​​kapsül hale getirilmesi hedefliyor. Geleneksel yöntemlerle stabil olmayan kurkumin, nanofibril tabanlı pickering emülsiyonlar sayesinde daha uzun süre kararlı hale getirilmiş olacak. Bu yenilik, kurkuminin biyoyararlanımını artırarak daha etkili uygulamalara olanak sağlayacak. Yani kabak çekirdeği ve kenevir küspelerindeki proteinler dönüştürülerek, kurkumin maddesinin insan vücuduna alındığında ya da vücuda sürüldüğünde daha yüksek verimlilik ve fayda katması sağlanacak."

Özdemir, projenin gıda ve sağlık sektörlerinin yanı sıra kozmetik, ilaç sektörü ile doğal ve sürdürülebilir çözümler arayan endüstriler için büyük bir potansiyel sunduğunu da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Esenler'de bir kadın 20 yıllık birikimini sahte polislere kaptırdı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın tamamında mazlum ve mağdurların yanındayız
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Bursa'da zerdeçalın ana aktif maddesinin vücuda yararını artıracak proje geliştirildi

Bursa'da zerdeçalın ana aktif maddesinin vücuda yararını artıracak proje geliştirildi

TÜBİTAK ve AFAD çığ riskini önleme konusunda işbirliği yapacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 10, TÜBİTAK 7 personel alacak

Düzce Bilim Merkezi, öğrencilere bilim ve teknolojiyi yakından tanıma imkanı sunuyor

Düzce Bilim Merkezi, öğrencilere bilim ve teknolojiyi yakından tanıma imkanı sunuyor
TÜBİTAK 6 personel alımı yapacak

TÜBİTAK 6 personel alımı yapacak
Bursa Teknik Üniversitesinde TUSAŞ uçaklarının kompozit performansını iyileştirecek proje geliştirildi

Bursa Teknik Üniversitesinde TUSAŞ uçaklarının kompozit performansını iyileştirecek proje geliştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet