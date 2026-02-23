Dolar
Sağlık

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Hatay'da karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız çocuğu, midesinden bağırsağına yayıldığı tespit edilen yaklaşık 3 kilogramlık saç yumağının ameliyatla alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Nazar Dağlı  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı Fotoğraf: Nazar Dağlı/AA

Hatay

İskenderun ilçesinde yaşayan Sultan Bönceoğlu, karın ağrısı ve bulantı şikayetleri üzerine ailesi tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan tetkikler sonucu kız çocuğuna, saç yeme alışkanlığından kaynaklanan "trikobezoar" tanısı konuldu.

Midesinden bağırsağına yayılan büyük boyutlu saç yumağı tespit edilen Bönceoğlu, ameliyata alındı.

Operasyonda karnından yaklaşık 3 kilogramlık kitle çıkarılan Bönceoğlu, şikayetlerinden kurtuldu.

"Mide ve bağırsağın yeniden canlandırılmasını gerçekleştirdik"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem El, AA muhabirine, hastalığın saç yeme alışkanlığından kaynaklandığını söyledi.

Bu tür durumlarda erken teşhis ve müdahalenin önem taşıdığını belirten El, şöyle konuştu:

"Hem çocuk sağlığı hem de çocuk cerrahisi ekibiyle yaptığımız değerlendirmelerde, acil cerrahi müdahale kararı verdik. Müdahaleyle bir nevi mide ve bağırsağın yeniden canlandırılmasını gerçekleştirdik. Şükür ki zamanlama olarak mide ve bağırsak dolaşımının bozulmadığı, henüz çürümediği veya delinmediği döneme denk geldi. Hastanın midesinden bağırsağına kadar 3 kilogramlık kitle çıkarıldı."

Sultan'ın annesi Hacer Bönceoğlu da kızında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından saç yeme alışkanlığının başladığını anlattı.

Çocuğunun o dönem stresli olduğunu dile getiren Bönceoğlu, "Yapılan incelemede kızımın bağırsağında düğümlenme, midede ise kıl yumağı olduğu belirlendi. Şok olduk ve çok üzüldük. Depremi yaşamıştık. Depremden sonra kızımın saçlarını çekip ağzına aldığını fark etmiştim." dedi.

Bönceoğlu, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

