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Sağlık

Bitter çikolata tüketiminin tip 2 diyabet riskini azaltabileceği bildirildi

İngiliz tıp dergisi "The British Medical Journal"da (BMJ) yayımlanan bir araştırma, haftada 5 ya da daha fazla porsiyon bitter çikolata tüketiminin tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.

Behlül Çetinkaya  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Bitter çikolata tüketiminin tip 2 diyabet riskini azaltabileceği bildirildi

Londra

Çin ve ABD'de çalışmalar yürüten araştırmacıların hazırladığı "Çikolata tüketimi ve tip 2 diyabet riski" başlıklı çalışma, İngiliz haftalık hakemli tıp dergisi BMJ'de yayımlandı.

Yaklaşık 192 bin 28 kişi üzerinde 1986-2021 yıllarında yürütülen çalışmada çikolata tüketiminin tip 2 diyabete etkisi, 111 bin 654 kişi üzerinde yürütülen çalışmada ise çikolata türlerinin (sütlü ve bitter) etkileri ele alındı.

Çikolata tüketiminin tip 2 diyabete etkisinin araştırıldığı grupta yalnızca 18 bin 862 kişide bu tip diyabet ortaya çıkarken, diğer grupta ise 4 bin 771 kişide diyabet ortaya çıktı.

Araştırma sonucunda herhangi bir çikolata yiyenlerde tip 2 diyabet riskinin çok az ya da hiç yemeyenlere göre yüzde 10 daha az olduğu belirtildi.

Haftada 5 ya da daha fazla porsiyon bitter çikolata tüketenlerin tip 2 diyabet riskinin yüzde 21 oranında azalabileceğini ortaya koyan araştırmaya göre, sütlü çikolata kullanımının ise bu tür diyabete anlamlı bir etkisi olmadığı görüldü.

Sütlü çikolata kullanımının uzun vadede kilo alımına etki ettiği belirtilen araştırma sonucunda, bitter çikolatanın içindeki proteinler sayesinde ödem azaltma, kalp ve damarları koruma ve antioksidan özelliği bulunduğu ifade edildi.

Katılımcıların diyetlerinin her 4 yılda bir değiştirildiği, düzenli olarak kilo, fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlığı bilgilerinin derlendiği araştırma kapsamında bitter çikolata doz artışında görülen etkiler de incelendi. Buna göre her haftalık doz artışında tip 2 diyabet riski ek olarak yüzde 3 oranında azaldı.

Araştırmada bitter çikolata tüketiminin risk azaltma potansiyeli bulunduğu ancak daha fazla kontrollü çalışma yürüterek bulguların doğrulanması gerektiği de belirtildi.

Dünya genelinde tip 2 diyabete yakalananların sayısının 2019'da 463 milyon olduğu aktarılan araştırmada, bu sayının 2045'te 700 milyona ulaşacağı öngörüsü paylaşıldı.

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