Sağlık

Bitlis'te 66 yaşındaki hasta kapalı yöntemle yapılan omurga ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Bitlis'te 5 yıldır bel ağrısı ve yürüme güçlüğü çeken 66 yaşındaki Yahya Subaşı, Bitlis Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen kapalı yöntem omurga ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Berfin Sidar Aşit  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Bitlis'te 66 yaşındaki hasta kapalı yöntemle yapılan omurga ameliyatıyla sağlığına kavuştu Fotoğraf: Berfin Sidar Aşit/AA

Bitlis

Hastanede yapılan kontrollerde omurgasında kırık olduğu tespit edilen Subaşı'nın, daha az kanama ve kas hasarı ile hızlı iyileşme sağlayacağı için kapalı yöntemle ameliyat edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine 3 doktorun anlık röntgen görüntüleri eşliğinde gerçekleştirdiği ameliyatla omurgasına 6 vida yerleştirilen Subaşı, şikayetlerinden kurtuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Furkan Sapancı, basın mensuplarına, Doğu Anadolu Bölgesinde ikinci basamak sağlık hizmeti veren bir devlet hastanesinde ilk kez bu yöntemle ameliyat yapıldığını söyledi.

Daha az kanama, hızlı iyileşme ve ameliyat sonrası hastanın ağrılarının çok fazla olmaması için bu yöntemi tercih ettiklerini anlatan Sapancı, "Bu tür ileri düzey ameliyatların Bitlis'te yapılabiliyor olması hem bölge hem de vatandaşlarımız için büyük bir kazanımdır." dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Enes Gürses ise bu tür ameliyatların genellikle özel hastanelerde yüksek maliyetle yapıldığını belirterek, "Bitlis'te gerçekleştirilmeyen bir cerrahiye imza attık. Artık bu ameliyat hastanemizde tam kapalı yöntemle yapılabiliyor." diye konuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Elif Gökalp Gürses, kapalı yöntemle yapılan ameliyatların hastalar açısından büyük avantaj sağladığını vurguladı.

Önceden kapalı yöntemle endoskopik bel fıtığı ameliyatları da gerçekleştirdiklerini dile getiren Gökalp, bundan sonra bölgede uygun hastalarda kapalı bel fıtığı ve vida ameliyatı yapacaklarını kaydetti.

Beş yıldır bel ağrısı yaşayan Yahya Subaşı da ameliyat sonrası ağrılarının geçtiğini ve rahatlıkla yürüyebildiğini vurgulayarak, "Ameliyat olduğumu bile anlamadım. Hiç ağrı hissetmedim. Kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

