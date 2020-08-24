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Sağlık

Bazı yüksek tansiyon ilaçlarının Kovid-19'un etkilerini hafiflettiği belirlendi

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun hafif geçmesini sağladığı ve hayatta kalma oranını artırdığı saptandı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 24.08.2020
Bazı yüksek tansiyon ilaçlarının Kovid-19'un etkilerini hafiflettiği belirlendi

Ankara

Medicalpress'in haberine göre, İngiltere'de East Anglia Üniversitesinin yürüttüğü araştırma çerçevesinde, kan basıncını düşüren bir ilaç sınıfı ile Kovid-19 arasındaki ilişkiyi inceleyen ve 28 bin hastayı kapsayan 19 çalışmanın bulguları değerlendirildi. 

Uzmanlar, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEi) ya da anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) kullanan kişilerde Kovid-19'un ağır geçme ve virüsten ölme riskinin düştüğünü gözlemledi.

Üniversitenin Norwich Tıp Okulundan Dr. Vassilios Vassiliou, "Kardiyovasküler rahatsızlıkları bulunan hastaların, özellikle Kovid-19 enfeksiyonunu ağır geçirme riski altında olduğunu biliyoruz ancak salgının başında yüksek tansiyon için kullanılan bazı ilaçların Kovid-19 hastalarında daha kötü sonuçlarla bağlantılı olabileceği yönünde endişeler mevcuttu. Bu ilaçların, Kovid-19'lu kişiler üzerindeki etkisini keşfetmek istedik." dedi.

Vassiliou, çalışmada ACEi/ARB ilaçlarını alan Kovid-19'lu yüksek tansiyon hastalarının, bu ilaçları almayanlarla kıyaslandığında kritik veya ölümcül bir sonuçla karşılaşma olasılıklarının daha düşük olduğunu saptadıklarını ifade etti.

Araştırmaya Norfolk ve Norwich Üniversite Hastanesinin de destek verdiği kaydedildi.

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