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Sağlık

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde "Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesi" açıldı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde klinik, kök hücre toplama ve işleme ünitelerini içeren Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesi hizmete alındı.

Berfin Kıraç  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde "Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesi" açıldı

İstanbul

Merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende kurdeleyi kesen hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, burada yaptığı konuşmada, hastane olarak son hayallerini de gerçekleştirdiklerini anlattı.

Merkezin açılışının ciddi bir tecrübe ve sertifikasyon süreci gerektirdiğini aktaran Yiyit, bunların hepsini tamamladıklarını ifade etti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak "Sağlığın geleceğini yazmak" gibi bir iddialarının olduğunu ve her konuda da en iyi olmayı hedeflediklerini belirten Yiyit, üniteyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kamudaki belki Türkiye'de üçüncü en büyük merkez bu. Bölgemizdeki en büyük merkez ama bence fiziki şartları itibarıyla dünyanın en iyi merkezlerinden birini açıyoruz. Uluslararası anlamda da çok alternatifinin olmadığı ve fiziki şartlar olarak ön plana çıkacak bir merkezi açıyoruz. Sadece ülkemiz için değil dünya için de rol model olacak bir merkezden bahsediyorum. İnşallah çok sayıda kişiye şifa verecek burası."

18 hasta kapasiteli merkezde tam teşekküllü sağlık hizmeti verilecek

Hastanenin Hematoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Mesut Ayer de merkezin yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda, 18 hastaya tam teşekküllü hizmet verecek kapasitede olduğunu söyledi.

Hastane yönetiminin desteğiyle bütün altyapıyı hazırladıklarını belirten Ayer, Sağlık Bakanlığının değerlendirmesi sonrası yasal süreçleri tamamladıklarını ve en kısa sürede de hasta almaya başlayacaklarını bildirdi.

Doç. Dr. Mesut Ayer, merkez sayesinde hastalara hastanede her aşamada destek verilebileceğini aktararak, "Daha önce hastalarımızın normal tedavilerini yaptıktan sonra nakil ihtiyacını dış merkezlere göndererek sağlıyorduk. Artık bu ihtiyacımız ortadan kalkacak, kendi bünyemizde sıfırdan başladığımız hastanın nakil de dahil tüm tedavilerini burada yapma imkanımız olacak." dedi.

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