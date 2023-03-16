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Sağlık

Bakan Yanık, Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nın kapsamının genişletildiğini açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımımızı, tip-1 diyabet tanısı almış sosyal yardım faydalanıcısı 0-22 yaş aralığındaki vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde genişletiyoruz." dedi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Bakan Yanık, Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nın kapsamının genişletildiğini açıkladı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 0-14 yaş aralığındaki tip-1 diyabet tanısı almış sosyal yardım faydalanıcılarına verilen Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nın, 0-22 yaş aralığını kapsayacak şekilde genişletildiğini, yardımdan faydalanmak isteyen depremzedelerde ise ihtiyaç sahipliği kriterinin aranmayacağını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki diyabet hastası çocukların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için bu yıl Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nı hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Destekten daha fazla vatandaşın yararlanabilmesini sağlayacaklarını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

"Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki tip-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı başvuruları sürüyor. Buna ek olarak tip-1 diyabet tanısı almış vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nda yeni bir düzenleme yaptık. Yardımımızı, tip-1 diyabet tanısı almış sosyal yardım faydalanıcısı 0-22 yaş aralığındaki vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde desteğimizi genişletiyoruz."

Deprem bölgesinde ihtiyaç sahipliği kriteri aranmayacak

Bakan Yanık, bu yardımın verilmesinde deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik kolaylıklar sağlayacaklarını dile getirdi.

Bakanlıkça alınan 987, kola takılan glikoz ölçüm sensörünü geçen ay deprem bölgesine ulaştırdıklarını anımsatan Yanık, "Şimdi de tip-1 diyabet tanısı almış, deprem bölgesindeki afetten etkilenen 0-22 yaş arasındaki tüm afetzede vatandaşlarımızı, ihtiyaç sahipliği kriterleri aranmadan programımızdan faydalandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Yanık, destekten yararlanmak isteyen sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin, ikamet ettiği ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

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