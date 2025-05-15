Bakan Memişoğlu'ndan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına ilişkin paylaşım
Bakan Memişoğlu, "Fazla kilolu kişileri aile sağlığı merkezlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirdiğimiz yeni uygulamamızı, önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Fazla kilolu kişileri aile sağlığı merkezlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.
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Bakan Memişoğlu, 81 ilde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 15, 2025
Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi. 🙂
81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm.
Fazla kilolu kişileri Aile Sağlığı… pic.twitter.com/esXXWlBRCz
Mesajında gençlere seslenen Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi. 81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Fazla kilolu kişileri aile sağlığı merkezlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz. Sizleri de vücut kitle indeksi ölçüm noktalarımıza bekliyoruz."
Memişoğlu, paylaşımında, vücut kitle indeksini ölçtürdüğü sırada çekilen görüntülere yer verdi.
Bakan Memişoğlu, "vücut kitle indeksi" ölçümünü paylaştı
Kendi vücut kitle indeksi ölçümünü de yaptırdığına işaret eden Memişoğlu, paylaşımına, "Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz." notunu düştü.
Memişoğlu, paylaşımında, Bakanlık yerleşkesi ve çevresinde bürokratlarla birlikte yürüyüş yaptığı görüntülere de yer verdi.
Bu esnada bir büfeden sigara satın alan üç çocuk babasıyla sohbet eden Memişoğlu, "Bir babanın üç kızı olması demek çok büyük şans. Ama sigara içme, çocukların var." uyarısını yaparak, babaya, Sigara Bırakma Polikliniğinden destek alabileceğini hatırlattı.
Bakan Memişoğlu, büfeden de sade soda satın alarak, "Spora ve yürümeye karar verdim, herkes gibi. Kilo sağlığa zararlı." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.