logo
Sağlık

Bakan Memişoğlu'ndan dijitalleşen organ bağışı sürecine ilişkin paylaşım

Memişoğlu, 4 ay önce organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdiklerini belirterek "O günden bugüne 64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu" dedi.

Dilhan Türker Yıldız  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Bakan Memişoğlu'ndan dijitalleşen organ bağışı sürecine ilişkin paylaşım

Ankara

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,  NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, her bağışın yeni bir hayat olduğunu belirtti.

Dört ay önce hayata geçirilen kanun değişikliğiyle organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdiklerini anımsatan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"O günden bugüne, 64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu. 186 bin 445 doku ve organ, gelecek için umuda dönüştü. Paylaşmanın ve bir olmanın manevi iklimini yaşadığımız mübarek ramazan ayında, iyiliği birlikte büyütelim. Vasiyetiniz bir cana şifa, bir aileye umut olsun"

