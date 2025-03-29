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Sağlık

Bakan Memişoğlu: Yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz

Bakan Memişoğlu, Bakanlık tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik"e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dilhan Türker Yıldız  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Bakan Memişoğlu: Yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz

Ankara

"Göreve geldiğimiz günden bugüne tek bir gayemiz var; attığımız her adımda taş üstüne taş koyarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek." ifadesini kullanan Memişoğlu, bu kapsamda kısa süre içinde hem sağlık altyapısını hem de sağlık hizmetlerini güçlendirecek birçok yönetmelik değişikliğinin hayata geçirildiğini belirtti.

Sağlık hizmetleri ve tesislerinin niteliğini artıracak kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 9 sağlık meslek grubunda yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz. Sağlık hizmetlerimizi daha yaygın ve erişilebilir hale getirecek uygulamaları mümkün kılıyoruz. Bizler, millete hizmetin boynumuzun borcu olduğuna inanıyor, bu mesuliyetin bilinciyle canla başla çalışıyoruz. Yeni yönetmeliğin ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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