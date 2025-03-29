Bakan Memişoğlu: Yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz
Bakan Memişoğlu, Bakanlık tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik"e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ankara
"Göreve geldiğimiz günden bugüne tek bir gayemiz var; attığımız her adımda taş üstüne taş koyarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek." ifadesini kullanan Memişoğlu, bu kapsamda kısa süre içinde hem sağlık altyapısını hem de sağlık hizmetlerini güçlendirecek birçok yönetmelik değişikliğinin hayata geçirildiğini belirtti.
Göreve geldiğimiz günden bugüne tek bir gayemiz var. Attığımız her adımda taş üstüne taş koyarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çabasındayız.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 28, 2025
Bu maksatla kısa süre içinde;
➡ Gerek sağlık altyapımızı gerek sağlık hizmetlerimizi güçlendirecek birçok yönetmelik… https://t.co/XdHjPvyLM3
Sağlık hizmetleri ve tesislerinin niteliğini artıracak kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 9 sağlık meslek grubunda yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz. Sağlık hizmetlerimizi daha yaygın ve erişilebilir hale getirecek uygulamaları mümkün kılıyoruz. Bizler, millete hizmetin boynumuzun borcu olduğuna inanıyor, bu mesuliyetin bilinciyle canla başla çalışıyoruz. Yeni yönetmeliğin ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.