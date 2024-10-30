Dolar
34.29
Euro
37.18
Altın
2,780.36
ETH/USDT
2,681.10
BTC/USDT
72,347.00
BIST 100
8,961.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Bakan Memişoğlu: (TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı) Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananların tedavisine ilişkin, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor." dedi.

Gazi Nogay  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Bakan Memişoğlu: (TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı) Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi

TBMM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Memişoğlu, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grand İsias Hotel'in yıkılmasına ilişkin yeni bilirkişi raporunda "deprem yönetmeliği" vurgusu
Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar hazan mevsiminin renklerine büründü
Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Katar'da ikili görüşmelerde bulundu

Benzer haberler

Bakan Memişoğlu: (TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı) Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi

Bakan Memişoğlu: (TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı) Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon ile "yenidoğan çetesi" çökertildi

Bakan Memişoğlu: Özel hastanelere ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündeminde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti
"Yenidoğan çetesi"nin 197 suç eylemi, 30 klasörlük denetim raporunda yer aldı

"Yenidoğan çetesi"nin 197 suç eylemi, 30 klasörlük denetim raporunda yer aldı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet