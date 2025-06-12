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Sağlık

Bakan Memişoğlu'ndan "Aile Hekimliği Rehberi"ne ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlık tarafından hazırlanan Aile Hekimliği Rehberi'ne ilişkin eserin sağlık sisteminde hayırlara vesile olmasını diledi.

Fatih Gökbulut  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Bakan Memişoğlu'ndan "Aile Hekimliği Rehberi"ne ilişkin paylaşım

Ankara

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile Hekimliği Sistemi ve aile sağlığı merkezlerini güçlendirmek amacıyla somut adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

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Aile Hekimliği Rehberi'ni yayımlayarak yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Başvuru kaynağı niteliğindeki rehber ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini destekleyecek, alanda uygulama birliğinin sağlanmasını kolaylaştıracak, sahadaki sorunlara mevzuata dayalı çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlayacağız. Bu kapsamlı eserin büyük sağlık ailemiz ve sağlık sistemimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, birinci basamak sağlık hizmetlerini ileriye taşıma kararlığımızın bir kez daha altını çiziyorum."

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