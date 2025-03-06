Dolar
36.42
Euro
39.39
Altın
2,913.46
ETH/USDT
2,201.90
BTC/USDT
88,800.00
BIST 100
10,459.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'de devrik Baas rejimi güçlerinin Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde güvenlik taraması yapan Geçici Hükümet güçlerine düzenlediği saldırı Şam’daki Emevi Meydanı’nda protesto ediliyor.
logo
Sağlık

Bakan Memişoğlu, boğulma tehlikesi geçiren bebeği kurtaran 112 personelini tebrik etti

Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli Zehra Tankuş ile telefonda görüşen Bakan Memişoğlu, annesi emzirirken boğulma tehlikesi geçiren 30 günlük bebeğin kurtarılmasını sağlayan Tankuş'u kutladı.

Duygu Yener, Ersin Çetintaş  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Bakan Memişoğlu, boğulma tehlikesi geçiren bebeği kurtaran 112 personelini tebrik etti

Ankara

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren bebeğin kurtarılmasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki sağlık çalışanını tebrik etti.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli Zehra Tankuş ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.

Boğulma tehlikesi geçiren bebeğe nasıl müdahale etmesi konusundaki yönlendirmesiyle bebeğin hayatını kurtaran Tankuş'a teşekkür eden Memişoğlu, görüşmede şunları söyledi:

"Can kurtarmanın insanlara yardım etmenin güzelliğini gösterdiniz bize. Ne kadar özveriyle çalıştığınızı gösterdiniz. Ekibinize teşekkür ediyoruz. Sağlıkçıların gerçekten ne kadar özveriyle çalıştığını gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Ramazan günü, gerçekten bir aileyi bir bebeği kurtardınız. 1,5 milyon sağlık çalışanı Türkiye'nin gözbebeği. Siz de onlara örnek teşkil ettiniz. Teşekkürlerimi iletmek için aradım sizleri."

Acil tıp teknikeri Tankuş da Bakan Memişoğlu'na teşekkür ederek, "Bunları sizin ağzınızdan duymak bana gurur verdi. Ekibim adına sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya Savunma Bakanı, Baykar ile Leonardo arasındaki anlaşmanın önemli bir fırsat olduğunu belirtti
ATAK helikopterinin namlusuna yerleştirilen kamerayla kaydedilen görüntüler paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap fuarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar paylaşımı
Kurtulmuş: Yeni bir dünya kurulacak, Türkiye kendisine gösterilen yerde değil, kendisinin istediği yerde oturacaktır

Benzer haberler

Bakan Memişoğlu, boğulma tehlikesi geçiren bebeği kurtaran 112 personelini tebrik etti

Bakan Memişoğlu, boğulma tehlikesi geçiren bebeği kurtaran 112 personelini tebrik etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet