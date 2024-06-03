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Sağlık

Bakan Koca'dan, Burdur'daki diyaliz hastalarının kaldırıldığı hastanelerdeki durumlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün itibarıyla entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. 14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Bakan Koca'dan, Burdur'daki diyaliz hastalarının kaldırıldığı hastanelerdeki durumlarına ilişkin açıklama

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesindeki hastaların diyaliz tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanelerdeki durumuna ilişkin, "Bugün itibarıyla entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. 14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25 Mayıs'ta, 2'si yoğun bakımda yatan 33 hastanın Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisine girdiğini hatırlattı.

Diyaliz seansını bitirip eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastaların hastanede gözetim altına alındığını ifade eden Koca, acil durum değerlendirmeleri yapılarak, 2 yoğun bakım hastası dahil, hastaların 14'ünün entübe halde stabilize edildiğini belirtti.

Hastaların 3'ünün Isparta, 23'ünün Antalya, 6'sının Afyonkarahisar, 1'inin ise Denizli'ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Nakledilen tüm hastalarımızın sağlık durumları tarafımdan hassasiyetle takip edilmiştir. Bu süreçte, eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle, biri önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki 3 hastamızı maalesef kaybettik. Bugün itibarıyla entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. 14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir."

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