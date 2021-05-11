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Sağlık

Bakan Koca: Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak

Sağlık Bakanı Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu belirterek, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 11.05.2021
Bakan Koca: Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Son hafta, vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu vurgulayan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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