Bakan Koca: Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak
Sağlık Bakanı Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu belirterek, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi verdi.
Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak. pic.twitter.com/6ocxHykynk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021
Son hafta, vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu vurgulayan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.