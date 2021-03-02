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Sağlık

Bakan Koca: Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız

Bakan Koca, Türkiye'nin tüm illerinin "mavi" (düşük riskli) olması için çalışacaklarını belirterek, "Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı." uyarısında bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 02.03.2021
Bakan Koca: Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan illere göre Kovid-19 risk değerlendirme haritasını paylaşarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı."

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