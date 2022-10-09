Bakan Koca: Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform kapsamında, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından "Beyaz Reform" paylaşımında bulundu.
Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Koca, "Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı." bilgisine yer verdi.
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Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı. pic.twitter.com/Iw6fotscDs— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 9, 2022