Dolar
18.63
Euro
19.56
Altın
1,802.10
ETH/USDT
1,272.80
BTC/USDT
16,964.00
BIST 100
5,046.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Bakan Koca: Kara ambulanslarıyla bu yılın ilk 10 ayında 5 milyon 707 bin 369 hasta sağlık kurumlarına ulaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kara ambulanslarıyla bu yılın ilk 10 ayında 5 milyon 707 bin 369 hastanın sağlık kurumlarına ulaştırıldığını bildirdi.

Kübra Ağaçyetiştiren   | 01.12.2022
Bakan Koca: Kara ambulanslarıyla bu yılın ilk 10 ayında 5 milyon 707 bin 369 hasta sağlık kurumlarına ulaştırıldı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Şu an aramızda sıradan insanlarmış gibi yaşayan 13 bin 939 kahraman var. Onların gerçekte kim olduklarını afet anlarında görüyoruz. UMKE üyelerimize minnetimizi, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda bir kez daha ifade ediyoruz." paylaşımını yaptı.

Ekiplerin, her zaman görevlerinin başında olduklarını belirten Koca, kara ambulanslarıyla bu yılın ilk 10 ayında, 5 milyon 707 bin 369 hastanın sağlık kurumlarına ulaştırıldığını bildirdi.

Koca, özel donanımlı ambulanslarla birlikte acil yardım ambulans sayısının 5 bin 792 olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MGK Bildirisinden: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyecek
Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor
Bursa'da düşen uçağın pilotunun telefonla son konuştuğu arkadaşı olayı anlattı
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Bakan Koca: Kara ambulanslarıyla bu yılın ilk 10 ayında 5 milyon 707 bin 369 hasta sağlık kurumlarına ulaştırıldı

Bakan Koca: Kara ambulanslarıyla bu yılın ilk 10 ayında 5 milyon 707 bin 369 hasta sağlık kurumlarına ulaştırıldı

Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı

Bakan Koca'dan "sahte doktor" ve artan solunum yolu hastalıklarına ilişkin açıklama

Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası

Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Bakan Koca: Düzce’deki depremde 1'i ağır olmak üzere toplam 68 kişi yaralandı

Bakan Koca: Düzce’deki depremde 1'i ağır olmak üzere toplam 68 kişi yaralandı
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma

Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet