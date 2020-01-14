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Sağlık

Bakan Koca: İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil

Sağlık Bakanı Koca, anestezi ilacına ilişkin iddialarla ilgili, "İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil." dedi.

Aynur Ekiz   | 14.01.2020
Bakan Koca: İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil

TBMM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anestezi ilacına ilişkin iddialarla ilgili, "İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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