Bakan Koca: İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil
Sağlık Bakanı Koca, anestezi ilacına ilişkin iddialarla ilgili, "İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil." dedi.
TBMM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anestezi ilacına ilişkin iddialarla ilgili, "İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
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