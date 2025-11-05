Dolar
42.09
Euro
48.37
Altın
3,982.14
ETH/USDT
3,438.50
BTC/USDT
103,943.00
BIST 100
10,970.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da “Cezayir Milli Günü Etkinliği”nde konuşuyor. Ordu’nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Sağlık

Aydın Şehir Hastanesi Aralık'ta açılacak

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Şehir Hastanesi'nin Aralık ayında açılacağını söyledi.

Ferdi Uzun  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Aydın Şehir Hastanesi Aralık'ta açılacak Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Yapımında sona yaklaşılan Şehir Hastanesi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Canbolat, kent ve ülke için gurur verici bir eseri gezdiklerini söyledi.

Canbolat, hastanenin şehre kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Projede sona yaklaşıldığını aktaran Canbolat, "Aralık ayı başı itibarıyla her türlü donanımı ve tefrişi yapmış ve hizmete açılmasına hazır hale getirmiş olacağız. Hakikaten güzel bir eser oldu. Aydın için sağlık kalitesini yükseltilecek, vatandaşımıza sunulan sağlık hizmetinin standardını olabildiğince yükseltecek bir esere kavuşmuş oluyoruz." dedi.

Hastanenin 140 dönüm alan üzerine kurulu olduğuna dikkati çeken Canbolat, yatak kapasitesinin 1300 olduğunu fakat acil durumlarda bu sayının 1500'e çıkarılabileceği bilgisini paylaştı.

Açıldığı takdirde hastanede 4 bin 695 personelin görev alacağını aktaran Canbolat, "Ortalama 18 binle 20 bin arasında günlük hastaya bakılmış olacak. Acil serviste de 4 bin kişinin müracaat etmesi ve tedavi görmesi bekleniyor. Aylık burada toplamda 450 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti sunulması hedeflenmekte. Taşındığımız zaman yeni hizmet alanları da oluşmuş olacak. Spect tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi yeni alanları da ilk defa Aydın'da sağlık hizmetine katmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Canbolat, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin de buraya taşınacağını, bu kurumların yerinde de uygun görüldüğü taktirde sağlık hizmetinin verileceğini sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul da ziyarette yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hakem Zorbay Küçük hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Ankara'daki sivil toplum kuruluşları "Gazze'ye insani yardım" çağrısında bulundu
Sındırgı "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük

Benzer haberler

Aydın Şehir Hastanesi Aralık'ta açılacak

Aydın Şehir Hastanesi Aralık'ta açılacak

Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi söz verdiğimiz tarihte bitirmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz

TRT World Forum 2025 İstanbul'da başladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araç sayısı 2,7 milyarı aştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araç sayısı 2,7 milyarı aştı
New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet