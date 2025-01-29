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Sağlık

Araştırmalara göre, uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir

Bilim insanları, uykunun REM (hızlı göz hareketi) evresine geçmekte zorlanmanın Alzheimer belirtisi olabileceğini tespit etti.

Sercan İrkin  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Araştırmalara göre, uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir

İstanbul

Science Daily'nin haberine göre araştırmacılar, yaş ortalaması 70 olan ve yarısına daha önceden Alzheimer teşhisi konulmuş 128 kişiyi klinikte uyutarak gözlemledi.

Araştırmacılar, deneklerin beyin dalgası aktivitelerini, kalp atış hızlarını ve solunum düzenlerini ölçtü.

Rüya görmeye başlanan REM evresine geçiş sürelerine göre denekleri 2 gruba ayıran araştırmacılar, uykuya daldıktan sonra ortalama 98 dakikadan kısa sürede REM evresine ulaşanlar "erken", yaklaşık 193 dakikadan daha uzun sürede geçenler ise "geç" grup olarak sınıflandırdı.

Çalışma sonucunda, uykunun REM evresine "geç" ulaşan kişilere, daha önce Alzheimer hastalığı tanısı konmuş olma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Uyku apnesi gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesi ve aşırı alkol tüketiminden uzak durulması çağrısı yapan araştırmacılar, uykunun REM aşamasına önem gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Araştırmanın bulguları "Alzheimer Derneği" dergisinde yayımlandı.

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