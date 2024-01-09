Dolar
29.94
Euro
32.73
Altın
2,034.84
ETH/USDT
2,299.80
BTC/USDT
46,525.00
BIST 100
7,800.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Araştırma: Pet şişedeki su, insan sağlığı için tehlikeli binlerce "nanoplastik" içeriyor

Araştırmacılar, bir litrelik pet şişedeki suda, insan hücrelerini tıkayabilecek yaklaşık 240 bin "nanoplastik" tespit etti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Araştırma: Pet şişedeki su, insan sağlığı için tehlikeli binlerce "nanoplastik" içeriyor

Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre, Columbia Üniversitesinden araştırmacılar, yeni bir lazer görüntüleme yöntemi kullanarak pet şişelerdeki nanoplastikleri inceledi.

Yeni yöntemle metrenin milyarda biri ölçeğinde ölçülebilen partikülleri tanımlamayı başaran araştırmacılar, bir litrelik pet şişedeki suda yaklaşık 240 bin nanoplastik bulunduğunu belirledi.

Araştırmacılardan Beizhan Yan, plastiğin boyutu küçüldükçe tehlikenin arttığını, çünkü parçacık boyutu küçüldükçe insan vücuduna girme ihtimalinin fazlalaştığını belirtti.

Pet şişelerdeki suda bulunan plastik partiküllerinin kan-beyin bariyerini geçebilecek kadar küçük olduğunu ifade eden Yan, bu nedenle ilerleyen yaşlarda beynin belirli bölgelerindeki hücrelerin kaybına yol açabileceğini söyledi.

Yan, ayrıca bu küçük plastiklerin "kana geçebileceği, hücrelere ulaşabileceği ve ardından organların işlevlerini yitirebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Bu plastiklerin vücuda içme suyu yoluyla girdiği için hızlı etkiler gösterdiğini düşünen araştırmacılar, küçük plastiklerin, bağırsaklarda yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olan mikropların etkilenmesine yol açabileceğini belirtti.

Ayrıca plastiklerin, artan ölüm oranı ve doğum kusurları gibi sağlık risklerine neden olabileceği değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, bu plastiklerin ambalajdaki malzemelerden salındığı veya suyun üretimi sırasında ortaya çıktığını düşünüyor.

Öte yandan, insanların hangi plastikleri hangi miktarlarda yuttuğu ve vücuda ne kadar plastik girdiği henüz bilinmiyor.

Araştırma, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" adlı dergide yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
Murat Kurum, bıçaklanan Fatih Camisi imamı Usta'yı hastanede ziyaret etti
Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar etkili oluyor
Havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele ekipleri acil durumlara karşı hazır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümü ne yapıp edip hızlandırmak durumundayız

Benzer haberler

Araştırma: Pet şişedeki su, insan sağlığı için tehlikeli binlerce "nanoplastik" içeriyor

Araştırma: Pet şişedeki su, insan sağlığı için tehlikeli binlerce "nanoplastik" içeriyor

Bilim insanları 518 milyon yıllık etçil solucan fosili buldu

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52,37 olarak ölçüldü

İlaca dirençli bir bakteriyle mücadele edebilecek yeni antibiyotik türü bulundu

İlaca dirençli bir bakteriyle mücadele edebilecek yeni antibiyotik türü bulundu
Araştırma: İşitme kaybı olan kişilerde cihaz kullanmak ömrü uzatabilir

Araştırma: İşitme kaybı olan kişilerde cihaz kullanmak ömrü uzatabilir

Beyoğlu ve Kağıthane'nin bazı mahallerinde yarın su kesintisi yapılacak

Beyoğlu ve Kağıthane'nin bazı mahallerinde yarın su kesintisi yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet