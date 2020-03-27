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Sağlık

Ankara Üniversitesi hekimleri ile sağlık çalışanlarından 'evde kal' çağrısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap,"Bu salgınla baş etmek için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen sosyal mesafeyi koruyun ve ellerinizi yıkayın." dedi.

Duygu Yener   | 27.03.2020
Ankara Üniversitesi hekimleri ile sağlık çalışanlarından 'evde kal' çağrısı

Ankara

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi hekimleri ve sağlık çalışanları, vatandaşlara, "Biz sizler için iş başındayız. Lütfen siz de kendiniz için evinizde kalın." çağrısında bulundu.

Türkiye genelinde 3 gün boyunca saat 21.00'de tüm sağlık çalışanlarına alkışlarla moral veren vatandaşlara, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi hekimleri ve sağlık çalışanları da bir mesaj gönderdi.

İbni Sina Hastanesi önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları, halka alkışlar eşliğinde, "Biz sizler için iş başındayız. Lütfen siz de kendiniz için evinizde kalın." mesajını iletti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ise tüm sağlık çalışanları olarak görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Bu salgınla baş etmek için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen sosyal mesafeyi koruyun ve ellerinizi yıkayın." ifadelerini kullandı.

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