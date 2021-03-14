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Sağlık

Amasra'da mide bulantısı ve ishal vakalarının artması üzerine içme suyu şebekesinde inceleme başlatıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal vakalarının artması üzerine içme suyu şebekesinden numune alındı.

Selim Bostancı   | 14.03.2021
Amasra'da mide bulantısı ve ishal vakalarının artması üzerine içme suyu şebekesinde inceleme başlatıldı

Bartın

6 bin 600 nüfuslu Amasra'da 103 kişi, perşembe gününden itibaren ishal ve mide bulantısı şikayetiyle Amasra Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastaneye başvuranların büyük bölümü, serum tedavisinin ardından taburcu edilirken İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce şehre suyun geldiği bölgeden ve su isale hattından numune alınarak laboratuvara gönderildi.

İlçede mahalle çeşmeleri de belediye ekiplerince kapatıldı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ishal vakalarındaki artış nedeniyle belediye ve sağlık ekiplerince tüm su kaynaklarında gerekli kontrollerin yapılmaya başlandığını bildirdi.

Çakır, "Konuyla ilgili net bir bulguya rastlanana kadar özellikle mahallelerimizdeki çeşme sularımızın kullanılırken kaynatılması büyük önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.

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