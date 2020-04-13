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Sağlık

Adana'da ücretsiz maske dağıtımı başladı

Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskelerin dağıtımına başlandı.

Bekir Ömer Fansa   | 13.04.2020
Adana'da ücretsiz maske dağıtımı başladı Fotoğraf: Esra Bilgin - Anadolu Ajansı

Adana

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz maskeler tüm ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından vatandaşların yoğunluk oluşturduğu otobüs durakları, kamu kurum binalarının girişlerinde ve pazar yerlerinde dağıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara maskelerin ücretsiz ulaştırılması talimatları doğrultusunda kentte gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ücretsiz maske dağıtımının devam edeceğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bizler ilimizde salgının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda birçok tedbir alıyor ve bu tedbirleri anında uyguluyoruz. Tüm bu çalışmalar değerli hemşehrilerimizin sağlığını korumaya yönelik. Bizler tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden salgınla mücadele ederken, vatandaşlardan tek isteğimiz yetkili mercilerden açıklanan kurallara eksiksiz uyulması."

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