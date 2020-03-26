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Dünya, Koronavirüs

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı

Lübnan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede 19.00-05.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Mahmut Geldi   | 26.03.2020
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı Fotoğraf: Hussam Chbaro/AA

Beyrut


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde alınacak yeni kararlar görüşüldü.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, toplantı sonrası Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı istisnalar dışında Lübnan genelinde 19.00 ila 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı kararı alındığını söyledi.

"Başbakan Hassan Diyab, toplantıda Lübnan'ın hala tehlikeli aşamada olduğuna ve daha önce duyurulan seferberliğin uzatılması gerektiğine dikkati çekti." diyen Abdussamed, Bakanlar Kurulundan 29 Mart'ta sona ermesi beklenen seferberlik durumunun 12 Nisan'a kadar uzatılması kararı çıktığını aktardı.

Abdussamed ayrıca halkı "salgının yayılmasının önlenmesi için hükümetin aldığı kararlara uymaya" çağırdı.

Lübnan hükümeti, 15 Mart'ta duyurduğu seferberlik kararı çerçevesinde ülkedeki Birleşmiş Milletler gücü, diplomatik temsilcilikler ve kargo seferleri haricinde hava, kara ve deniz limanlarının 18-29 Mart tarihlerinde kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

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