Euro
7.07
Dolar
6.39
BIST 100
91,527.59
Altın
1,624.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Venezuela'da koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik   | 27.03.2020
Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkesinde Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Rodriguez, ölen kişinin 47 yaşındaki bir akciğer hastası olduğunu belirtti ve ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 107'ye yükseldiğini bildirdi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle 15 Mart'ta ülkenin 7 bölgesinde karantina ilan edilmiş, virüsün görüldüğü kişi sayısının artmasının ardından karantina ülke çapında uygulanmaya başlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
ABD Başkanı Trump: ABD donanmasına ait hastane gemisi pazartesi New York'ta olacak
Kenya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu

Benzer haberler

Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay

Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay

Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü

Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

AB liderleri Kovid-19'a karşı ortak ekonomi politikası belirleyemedi

AB liderleri Kovid-19'a karşı ortak ekonomi politikası belirleyemedi
ABD Başkanı Trump: ABD donanmasına ait hastane gemisi pazartesi New York'ta olacak

ABD Başkanı Trump: ABD donanmasına ait hastane gemisi pazartesi New York'ta olacak
Kenya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Kenya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti