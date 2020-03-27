Euro
7.07
Dolar
6.39
BIST 100
91,527.59
Altın
1,624.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu

THY, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, New York-İstanbul uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Dilara Zengin   | 27.03.2020
THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, New York-İstanbul uçuşlarını durdurma kararı aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını kaynaklı uçuş iptallerine ilişkin son güncellemeleri bildirdi.

New York hattının iptal edildiğini belirten Ekşi, 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan'a kadar sadece sınırlı dış hatta seferlerin devam edeceğini, bu hatlar için güncel durumun THY'nin internet sitesinden takip edilebileceğini ifade etti.

5 şehir dışındaki tüm dış hat seferleri 17 Nisan'a kadar durduruldu

THY'nin internet sayfasında yer alan duyuruda ise Kovid-19 küresel salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirilen uçuşlarda değişiklikler meydana geldiği belirtildi.

Duyuruda, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır." ifadesi kullanıldı. Duyuruda, iptal edilen seferlerle ilgili yapılabilecek işlemlere ilişkin bilginin internet sitesinin online işlemler ve iade talepleri sayfasından takip edilebileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
ABD Başkanı Trump: ABD donanmasına ait hastane gemisi pazartesi New York'ta olacak
Kenya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu

Benzer haberler

Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay

Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay

Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü

Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

AB liderleri Kovid-19'a karşı ortak ekonomi politikası belirleyemedi

AB liderleri Kovid-19'a karşı ortak ekonomi politikası belirleyemedi
ABD Başkanı Trump: ABD donanmasına ait hastane gemisi pazartesi New York'ta olacak

ABD Başkanı Trump: ABD donanmasına ait hastane gemisi pazartesi New York'ta olacak
Kenya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Kenya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti