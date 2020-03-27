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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 693'e yükseldi

İsrail'de, yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 2 bin 693'e ulaştı.

Esat Fırat   | 27.03.2020
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 693'e yükseldi

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 bin 693'e ulaştı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 2 bin 693'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 46'sının durumunun ağır olduğu, 70’nin de iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, bugüne kadar 8 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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