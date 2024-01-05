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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir gazeteci daha öldürüldü

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 107'ye çıktı.

Muhammed Emin Canik  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir gazeteci daha öldürüldü Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

İstanbul

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 1 gazeteciyi daha öldürdüğü açıklandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki Şifa Tıp Kompleksi'ne uyguladığı kuşatma sırasında yaralanan gazeteci Ekrem Şafii'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Şafii'nin, Filistin basın ajansı Safa'ya çalıştığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürdüğü gazetecilerin sayısının 107'ye yükseldiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, yaşamını yitiren gazetecinin ailesine ve yakınlarına taziye mesajı verildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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