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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'a geldi.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılar düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Rusya: Son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılar düzenledik Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, 30 Aralık 2023 ve 5 Ocak tarihleri arasında Ukrayna'nın karar alma merkezleri, askeri sanayi unsurları, askeri havaalanı altyapısı, mühimmat ve yakıt depolarına yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 41 grup ve bir yoğun çaplı saldırı düzenledi. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri, milliyetçi ve yabancı paralı asker oluşumları vuruldu. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."

Açıklamada, 4 bin 500'ü aşkın Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği iddia edilerek, 13 Ukraynalı askerin de teslim olduğu aktarıldı.

Hafta içinde Ukrayna ordusuna ait bir "Su-27" tipi uçak ile bir "Mi-8" tipi helikopterin vurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 565 uçak, 264 helikopter, 10 bin 459 İHA, 447 hava savunma füze sistemi, 14 bin 483 tank ve zırhlı araç, 1200 çok namlulu roketatar, 7 bin 639 obüs ve havan topu ile 17 bin 100 özel askeri araç imha edildi." bilgisi verildi.

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