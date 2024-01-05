Dolar
29.84
Euro
32.60
Altın
2,040.03
ETH/USDT
2,244.10
BTC/USDT
43,959.00
BIST 100
7,560.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Politico: Avrupa'nın Gazze konusundaki tutumu güvenirliğini zedeledi

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya göre, Avrupa ülkelerinin Gazze'ye yönelik tutumu, Ukrayna konusunda takındığı duruşunu "ciddi şekilde" zayıflatıyor.

Melike Pala  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Politico: Avrupa'nın Gazze konusundaki tutumu güvenirliğini zedeledi

Ankara

Uluslararası ilişkiler düşünce kuruluşu Istituto Affari Internazionali'nin Direktörü Nathalie Tocci tarafından kaleme alınan ve Politico'da yer alan analizde, Batı ülkelerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kınadığı" ve "Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesi" çağrısına öncülük ettiği hatırlatıldı.

Analizde, Batılı ülkelerin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik tutumunun ise "çifte standart" olduğu vurgulandı.

Gazze ve Ukrayna'da aynı anda benzer şeyler yaşandığına dikkat çekilen analizde, AB üyeleri arasında da Ukrayna'da olduğu gibi Gazze konusunda fikir birliğine varılamadığı belirtildi.

Analizde BM Genel Kurulunda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarılarında kullanılan oylara atıfta bulunularak Avrupa ülkelerinin ateşkes çağrısı yapmaya ve uluslararası hukuka ilişkin farklı yaklaşımları olduğu kaydedildi.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından itibaren Rusya'ya yaptırım uygulanması dahil uluslararası arenadan dışlanmasına öncülük ettiği vurgulanan analizde, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı benzer tutum ve karar alınmadığına işaret edildi.

Avrupa'nın Orta Doğu'da önemli bir aktör olarak görülmediğinin ve itibar kaybı yaşadığının savunulduğu analizde, bölgedeki ülkelerin ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'ın siyasi tutumlarını önemsediği aktarıldı.

Analizde, Avrupa ülkelerinin Orta Doğu'da yitirdiği siyasi gücün Ukrayna konusunda takındığı duruşu da "ciddi şekilde" zedelediği, AB'nin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapmadığı ve uluslararası hukuk ihlalleri ile etnik temizlik tehdidine karşı net ve kararlı tutum almadığı sürece Ukrayna'yı desteklemesinin yadırganacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 48 gündür aranıyor
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İş gücümüzü, yeşil ve dijital dönüşüm için hazırlayacağız
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Fethi Sekin'in şehadetinin 7. yılına özel klip
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

Politico: Avrupa'nın Gazze konusundaki tutumu güvenirliğini zedeledi

Politico: Avrupa'nın Gazze konusundaki tutumu güvenirliğini zedeledi

BM, Gazze'nin kuzeyine yardımların acil ve kesintisiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 13 haftadır kısıtlıyor

İsrail'in savaş suçlarını belgeleyen AA fotoğrafları ve "Kanıt" kitabı, İngiltere'de soruşturmalarda delil olacak

İsrail'in savaş suçlarını belgeleyen AA fotoğrafları ve "Kanıt" kitabı, İngiltere'de soruşturmalarda delil olacak
Öldürülen Hamas yöneticisi Aruri'nin kardeşi, suikastın Filistin direnişini kıramayacağını söyledi

Öldürülen Hamas yöneticisi Aruri'nin kardeşi, suikastın Filistin direnişini kıramayacağını söyledi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 600'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 600'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet