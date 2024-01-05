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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 5 bin 660 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, 12 kişiyi daha gözaltına almasıyla Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 5 bin 660'a yükseldi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 5 bin 660 Filistinliyi gözaltına aldı Fotoğraf: Amer Shallodi/AA

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerm, Nablus, Cenin, El-Halil, Beytüllahim ve Eriha kentlerinde 12 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 5 bin 660'a çıktı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Öte yandan, İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 2 bin 600 Filistinliyi gözaltına aldığını öne sürdü.

İsrail ordusunun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 2 bin 600 Filistinlinin 1300'ünün "Hamas ile bağlantılı olduğu" iddia edildi.

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