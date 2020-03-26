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Türkiye, Koronavirüs

Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide Kovid-19 tespit edildi

Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü N.G'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Başak Akbulut Yazar   | 26.03.2020
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide Kovid-19 tespit edildi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü N.G'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulması üzerine, N.G'nin çalıştığı mahkemenin de aralarında bulunduğu 5 mahkemenin hakimleri ve personeli ile 1 icra müdürlüğü personelinin 14 gün idari izinli sayılmalarına ve çalıştıkları mahkemelerin karantinaya alınmasına karar verildi.

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonluğu Başkanlığı tarafından alınan kararda, Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü N.G'ye Kovid-19 olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi.

N.G'nin durumu ile çalıştığı mahkeme bölümlerinin durumlarının komisyonca bugünkü oturumda görüşüldüğü ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"N.G'nin görev yaptığı mahkemeyle irtibat halinde bulunduğu, Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, 10. Sulh Hukuk Mahkemesi, 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Sulh Ceza Hakimliği hakimleriyle birlikte görevli tüm personelleri ve Bakırköy 10. İcra Müdürlüğü tüm personellerinin 26 Mart'tan itibaren 14 gün süre ile komisyon başkanlığımızca idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Ayrıca, bu mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerinin karantinaya alınmasına ve ilgili tüm hakim ve personellerine, bağlı oldukları ilçe sağlık müdürlüklerine müracaat ederek ilgili sağlık kuruluşunun talimatları doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğinin bildirilmesine ve ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde komisyon başkanlığına bilgi verilmesine karar verildi.

Kararın, Bakırköy Adliyesindeki ilgili mahkemelerin kapılarına asıldığı öğrenildi.

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