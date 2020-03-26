G-20 liderlerinden koronavirüs ile mücadelede birlik mesajı
G-20 ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede koordinasyon içerisinde ilerlemek konusunda kararlı oldukları mesajını verdi.
Londra
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G-20 ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede koordinasyon içerisinde ilerlemek konusunda kararlı oldukları mesajını verdi.
Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, “Eşi görülmemiş Kovid-19 pandemisi birbirimize olan bağlılığımızın ve kırılganlıklarımızın güçlü bir hatırlatmasıdır. Bu pandemi ile mücadele şeffaf, güçlü, koordineli, dayanışma ruhu içerisinde ve büyük çapı bir küresel eylemi gerektiriyor.” ifadelerine yer verildi.
G-20 ülkelerinin bu ortak tehdide karşı ortak bir cephe oluşturmak konusundaki kararlılıklarının belirtildiği açıklamada, sağlık meselelerinin yanı sıra sosyal ve ekonomik etkilere çözüm bulunmasının ortak öncelik olarak değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, G-20'nin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte pandeminin üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa yapılması konusunda kararlı olduğu vurgulandı.
G-20 açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Kolektif şekilde ya da tekil hiçbir çabanın boşa harcanmaması, insan hayatının, iş ve gelirlerin muhafaza edilmesi, güvenin tamir edilmesi, finansal istikrarın korunması, büyümenin canlandırılması ve daha güçlü büyümenin elde edilmesi konularında kararlıyız. Aynı zamanda ticaret ve küresel tedarik zincirinde aksamaların minimize edilmesi, ihtiyaç duyan ülkelere yardım edilmesi, kamu sağlığının koordine edilmesi ve finansal önlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda da kararlıyız.”
Açıklamada, G-20 ülkelerinin koronavirüs ile mücadele amacıyla mali politikalar ve ekonomik önlemler yoluyla küresel ekonomiye yaklaşık 5 trilyon dolar enjekte ettiği belirtilirken, “Cesur ve geniş çaplı mali destekler vermeye devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.