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Dünya, Koronavirüs

New York'ta Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı, bir günde yüzde 40 arttı

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı, bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktı.

Betül Yürük   | 26.03.2020
New York'ta Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı, bir günde yüzde 40 arttı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki vaka sayısının 37 bin 258'e çıktığını söyledi. 

Bazı hastaların 20 ila 30 gündür suni solunum cihazlarına bağlı olduğunu aktaran Cuoma, uzun süre cihazlara bağlı kalmanın da ölüm oranlarını artırdığını vurguladı.

Cuomo, bir hastanın suni solunum cihazına ne kadar uzun süre bağlı kalırsa, iyileşme oranının da o kadar düşük olduğuna dikkati çekti.

New York'un 5 bölgesinin her birine 1000 yataklı hastane

Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının, bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktığını bildiren Cuomo, 1290 kişinin ise yoğun bakım ünitesinde bulunduğunu kaydetti.

Cuomo, New York'un 5 bölgesinin her birine 1000 yataklı hastane inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ülkedeki vaka sayısı 70 bine yaklaştı

ABD genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçerken New York'ta ise bir günde 100 kişinin ölümüyle toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 385'e yükseldi.

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 69 bin 684'e ulaştı.

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